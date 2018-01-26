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За сутки в АТО зафиксировано 4 обстрела

Сегодня, 09:30 citynews.net.ua | Напечатать

За прошлые сутки, 28 января, зафиксировано четыре обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

"Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать минские договоренности. В вечернее время на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. На Луганском направлении в вечернее время боевики активизировались на Светлодарской дуге", - говорится в сообщении.

 Несколько раз противник вел огонь вокруг Луганского из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Минометы этого же калибра противник применил по украинским позициям неподалеку Троицкого. 

"На Донецком направлении, из гранатометов, незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО у Широкино. 

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями", - сообщили в штабе. За прошлые сутки ни один украинский защитник не пострадал.


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