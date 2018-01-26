За сутки в АТО зафиксировано 4 обстрела

За прошлые сутки, 28 января, зафиксировано четыре обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать минские договоренности. В вечернее время на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. На Луганском направлении в вечернее время боевики активизировались на Светлодарской дуге", - говорится в сообщении.

Несколько раз противник вел огонь вокруг Луганского из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Минометы этого же калибра противник применил по украинским позициям неподалеку Троицкого.

"На Донецком направлении, из гранатометов, незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО у Широкино.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями", - сообщили в штабе. За прошлые сутки ни один украинский защитник не пострадал.