Концепция РФ по миротворцам ООН на Донбассе только углубит конфликт

Российский проект резолюции, предусматривающий введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только усугубит конфликт.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире телеканала "112 Украина".

"Россия предложила другую концепцию - так называемую защитную силу, которая охраняла бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль границы она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", - отметил он.

Волкер подчеркнул, что это не то, на что смогли бы согласиться США и ООН. "Ведь такая концепция не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки", - убежден спецпредставитель США.

По его словам, США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако переделать его под миротворческую миссию.

"Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-российскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружения не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации Минских соглашений", - считает Волкер.

Он также напомнил, что в ходе ноябрьской встречи с помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему не удалось достичь согласия в этом вопросе.

"Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в итоге. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть", - резюмировал дипломат.