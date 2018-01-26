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Концепция РФ по миротворцам ООН на Донбассе только углубит конфликт

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Российский проект резолюции, предусматривающий введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только усугубит конфликт.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире телеканала "112 Украина". 

"Россия предложила другую концепцию - так называемую защитную силу, которая охраняла бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль границы она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", - отметил он. 

Волкер подчеркнул, что это не то, на что смогли бы согласиться США и ООН. "Ведь такая концепция не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки", - убежден спецпредставитель США.

 По его словам, США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако переделать его под миротворческую миссию. 

"Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-российскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружения не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации Минских соглашений", - считает Волкер.

Он также напомнил, что в ходе ноябрьской встречи с помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему не удалось достичь согласия в этом вопросе.

"Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в итоге. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть", - резюмировал дипломат.


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