САП передала в суд дело в отношении судьи с Луганщины

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Краснолучского городского суда Луганской области направлен в суд.

Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«24 января 2018 года прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам досудебного расследования НАБУ вручен обвинительный акт бывшему председателю Краснолучского городского суда Луганской области, который в настоящее время является судьей в отставке, в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В этот же день обвинительный акт был направлен в районный суд Киевского района города Харькова для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе.

По версии стороны обвинения, судья, будучи главой Краснолучского городского суда Луганской области и в дальнейшем будучи прикрепленным к Рубежанскому городскому суду Луганской области, приобрел в собственность активы, «законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы» на общую сумму более 13 млн грн: две квартиры в центре Харькова, два машиноместа, дорогую мебель и наличные средства в эквиваленте более 3 млн грн.

«Кроме того, будучи субъектом декларирования, судья подал заведомо недостоверные сведения в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции", за 2015 и 2016 годы, не отразив имущество, находившееся в его пользовании и право собственности на которое зарегистрировано на его гражданскую жену (с которой в 2011 году осуществлено фиктивное расторжение брака) на общую сумму более 17 млн ​​грн. Среди незадекларированных объектов несколько квартир, дом, 8 земельных участков в курортной зоне АР Крым, нежилые объекты недвижимости, автомобили Nissan Pathfinder, BMW X5 и BMW X6, расходы на ремонт и благоустройство объектов недвижимости на значительные суммы», – добавили в САП.

По данным пресс-службы, бывшему председателю Краснолучского городского суда Луганской области инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч. 2 ст.368-2 (приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передачу им таких активов любому другому лицу, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.