В течение дня в зоне АТО зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня в зоне АТО было зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины.

"Несмотря на небольшое количество обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня нет. Российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО на боевые противостояния. В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины", - говорится в сообщении. В частности, на Донецком направлении боевики из 120-мм минометов обстреливали силы АТО вокруг Новотроицкого, а из гранатометов разных видов - украинские позиции неподалеку Водяного на Приазовье