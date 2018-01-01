Кабмин борется за Постановление 365 по соцвыплатам переселенцам

Кабинет министров Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева, которым отменено постановление правительства №365 от 8 июня 2016 года «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины в ответе на информационный запрос «УНН».

«Кабинетом министров Украины 11 января 2018 года подана апелляционная жалоба», – отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что ответчиком по этому делу является Кабмин, а третьими лицами – Министерство юстиции, омбудсмен и Минсоцполитики.