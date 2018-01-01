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В ОРДЛО 36 шахт не подлежат восстановлению

Сегодня, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

На неподконтрольных в настоящее время территориях Украины 36 угольных шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает пресс-служба Минприроды.

Он сослался на данные совместного исследования, проведенного ранее Минприроды с ОБСЕ при поддержке правительств Канады и Австрии.

По его словам, после прекращения огня на Донбассе раине не обойтись без международной поддержки и современных инженерных решений для надлежащей консервации шахт, которые были разрушены во время боевых действий. При этом Семерак подчеркнул, что украинская сторона четвертый год не имеет доступа на захваченные боевиками территории, что не позволяет полностью оценить нанесенный ущерб.

"Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Утраченные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают", - сказал Семерак . Также он отметил, что Украине не избежать процесса закрытия шахт после завершения военных действий на востоке.


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