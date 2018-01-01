«МГБ ЛНР» заявило о выдворении подозреваемого в шпионаже

Так называемое министерство госбезопасности «ЛНР» заявляет о задержании жителя Рубежного Луганской области Романа Кунченко по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Как утверждают в группировке, мужчина был включен в списки на обмен удерживаемых лиц и приехал в Луганск под видом военнопленного.

В задания Кунченко якобы входил сбор данных медицинских работников, «чиновников» и «правоохранителей».

«Его деятельность была своевременно пресечена, в связи с чем, агент и провокатор СБУ не успел выполнить задание своих кураторов и нанести ущерб интересам государственной безопасности Республики», – заявляют в «МГБ ЛНР».

Боевики инкриминируют задержанному шпионаж в пользу украинской стороны, однако несмотря на это утверждают, что выдворили Кунченко за пределы подконтрольной «ЛНР» территории с запретом въезда сроком на 10 лет.