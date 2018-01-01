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В Луганске ожидается до 25 градусов мороза

Сегодня, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганске ожидается до 25 градусов морозаВ Луганске и области по прогнозу гидрометеоцентра 25 января - 28 января 2018 в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры: ночью 18-25° мороза, днем ​​- 9° мороза.

В связи с ухудшением погодных условий и с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут вызвать человеческие жертвы и материальный ущерб, управления по вопросам гражданской защиты Луганской областной государственной администрации напоминает: с наступлением морозов на человека ждет опасность - угроза переохлаждения или получения обморожения конечностей. Больше подвержены риску получить обморожение дети, долго гуляют на улице, а также взрослые, злоупотребляющие спиртными напитками.


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