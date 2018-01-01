РФ отправила на Донбасс очередной гумконвой

Россия отправила 73-й так называемый гумконвой на оккупированные территории Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы», – говорится в сообщении.

В МЧС РФ отмети, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» «для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов».