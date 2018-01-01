Боевики возобновили обстрелы сил АТО на Донбассе, используя запрещенное оружие

Боевики сегодня днем, 24 января 2017 года, обстреляли силы антитеррористической операции на Донбассе из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Как отмечают в штабе, режим прекращения огня в районе проведения АТО продержался более полутора суток. "Сегодня днем, российско-оккупационные войска таки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из вооружения запрещенного минскими договоренностями.

На Донецком направлении враг применил минометы на Приазовье. Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82-мм по наших опорных пунктах возле Лебединского", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в штабе АТО отмечают, что на других участках на Донбассе обстрелов не зафиксировано. Украинские военные придерживаются минских договоренностей, гарантируя выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.