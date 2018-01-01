Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение минских соглашений

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию ускорить выполнение минских соглашений о прекращении огня на территории оккупированного Донбасса.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает пресс-служба Госдепа.

Кроме того, Тиллерсон отметил предстоящую встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Росии Владиславом Сурковым. "Госсекретарь подчеркнул необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и обратить вспять недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины", - указано в сообщении Госдепа. Кроме того, Тиллерсон обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Сирией и Северной Кореей