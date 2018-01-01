Боевики обстреляли друг друга на Светлодарской дуге

На оккупированной территории Донбасса боевики двух подразделений российского оккупационного контингента открыли огонь по своим же позициям на Светлодарской дуге.

Об этом сообщает пресс-центр группы "Информационное сопротивление".

"Как выяснилось, на днях боевым охранением одного из подразделений 3-й омсбр "коллеги" из разведгруппы 7-й омсбр были приняты за "укропскую ДРГ", в результате чего последняя была накрыта плотным огнем из автоматов и пулеметов в районе правого фланга Светлодарской дуги", - указано в сообщении. В результате перестрелки у разведгруппы двое раненых боевиков.