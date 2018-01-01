На переговорах Контактной группы ДНР выступила за продление миссии ОБСЕ

В "Донецкой народной республике" заявили, что действие мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе должно быть продлено.

Об этом сегодня заявил "глава" делегации ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин, передает сепаратистское издание ДАН.

"Завершение сроков мандата на деятельность СММ ОБСЕ на Донбассе, на которую Минскими соглашениями возложены мониторинг и верификация реализации договоренностей, является очередным неблагоприятным моментом. В отсутствии миссии, рычаги воздействия на украинскую сторону в плане реализации мирных инициатив будут нивелированы. Мы считаем, что действие мандата на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе должно быть продлено", - отметил он.

Напомним, ранее первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшую неделю повысился уровень насилия.