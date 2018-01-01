В России открыли еще два уголовных дела против украинских военных

Следственный комитет Российской Федерации открыл еще два уголовных дела против украинских военных.

Об этом заявляет пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

"Характерный почерк совершения преступлений, в результате которых погибают люди, не желающие признать легитимность действующей власти в Украине, и другие данные, полученные следствием, послужили основанием для возбуждения еще двух уголовных дел в отношении пока неустановленных лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В частности Следственный комитет обвиняет украинских военных в якобы намеренном обстреле пассажирского автобуса 21 января, в котором были мирные жители. А также в артиллерийском обстреле инфраструктурных объектов в оккупированном Докучаевске, в результате которого, по данным ведомства, были ранены 5 человек. Также в сообщении говорится о том, что в России продолжают расследовать уголовные дела, в которых обвиняют Украину в использовании запрещенных методов ведения войны на Донбассе.