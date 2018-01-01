На оккупированном Донбассе активизировалась деятельность "казачьих" организаций под руководством сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"На оккупированных агрессором территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается дальнейшая активизация деятельности так называемых "войсковых казачьих обществ" под руководством сотрудников российского ФСБ", - отметил он. Как установила разведка, среди местного населения призывного возраста вербовщики указанных организаций проводят интенсивную агитацию, создавая таким образом неподконтрольные российскому оккупационному командованию вооруженные формирования.

"Один из главарей фейковой "республики" пытается использовать эту ситуацию для удержания власти, способствуя расширению деятельности "казачьего" движения для обеспечения дополнительной поддержки, в том числе силовой. Активизация этих "казачьих" организаций приводит к оттоку боевиков из так называемых "Армейских корпусов". Это вызывает недовольство российского оккупационного командования", - говорится в сообщении.