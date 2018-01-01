Нацсовет рассказал, сколько времени телеканалы уделяют героизации бойцов АТО

Теме героизации участников боевых действий на Донбассе на основных украинских телеканалах уделяется не больше 1,2% эфирного времени. Это следует из результатов мониторинга Нацсовета по вопрос телевидения и радиовещания.

Мониторинг проходил в ноябре-декабре 2017 года. Исследовалась одна неделя вещания (168 часов).

К героизации Нацсовет причислил телевизионный контент, который освещает индивидуальные поступки и личные истории конкретных людей, которые служат примерами для подражания и воспроизведения.

Сообщается, что тема героизации была замечена на 4 из 6 телеканалов. Это – «1+1», «ICTV», «UA: Перший», «Украина». На «Интере» и «НТН» подобного контента не зафиксировано.

«Больше информации такой категории зафиксировано на телеканалах, которые рассказывают о ситуации на востоке Украины и героях боевых действий в передачах различных жанров, а не только в формате новостей. Также это дает возможность для размещения более длительных сюжетов. Так, средняя продолжительность сюжетов, посвященных индивидуальным поступкам и историям участников боевых действий, ветеранов и волонтеров составляла 4 минуты 30 секунд», – отметили в Нацсовете.

Согласно мониторингу, максимальная доля информации этой категории была зафиксирована в эфире телеканала «1+1», где эта тема была представлена ​​как в новостях, так и в передачах других жанров, в том числе развлекательном.

Также в разных жанрах об участниках АТО рассказывает телеканал «ICTV». На телеканалах «Украина» и «UA: Перший» сюжеты на эту тему выходили только в новостном формате.

Также в Нацсовете отметили, что более 7 часов эфира центральных телеканалов было посвящено теме армии. 57% из них – это доля статистической информации, рассказывающей о событиях на востоке Украины.