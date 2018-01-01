Боевики не создали ни одной провокационной ситуации за сутки в АТО

На Донбассе за минувшие сутки, 23 января, впервые за долгое время - в зоне АТО не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Он сообщил, что боевики не осуществили ни одного обстрела и не создали ни одной провокационной ситуации.

"Подразделения украинской армии, как и всегда, строго придерживаются Минских договоренностей, гарантируя выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня. Отмечу, что отсутствие нарушения режима тишины со стороны оккупантов никоим образом не ослабляет бдительность наших защитников.

Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем военнослужащих Вооруженных сил Украины", - отметил Гуцуляк.

В штабе АТО отмечают, что полное прекращение огня предоставляет больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и разминирования местности