ПАСЕ признала Россию виновной в массовых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в который подчеркивается ответственность России за массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе. Об этом сообщает Европейская правда .

Резолюция получила 56 голосов за, ни одного против и десять воздержались. Были утверждены все поправки, предложенные украинскими делегатами.

В резолюции говорится, что российская политика преследования украинцев и крымских татар в Крыму - нарушение конвенции ООН, которая запрещает депортацию.

"Российскую политику следует рассматривать как нарушение статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц с оккупированной территории запрещена, несмотря на мотивацию этих действий", - говорится в резолюции.

ПАСЕ поприветствовала утверждение закона Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Также ПАСЕ отошла от нормы об "аннексии Крыма" Россией. По предложению украинских делегатов, упоминается "оккупация Крыма и попытка его аннексии".

Документ также в очередной раз подтверждает, что действия России в Украине являются войной.