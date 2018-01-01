В Константиновке заканчивается вакцина от кори

Из-за вспышки кори в Украине жители Константиновки массово начали делать прививки от кори детям. Лекарство есть только в одной амбулатории города, а его объемов хватит максимум на 2 дня вакцинации, сообщает «UA Донбасс».

В день в детских поликлиниках прививают до 30 детей. В связи с этим возникла нехватка вакцины, говорят врачи.

В Константиновке используют препарат бельгийского производства, который предоставляется департаментом здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«У нас аншлаг, родители приводят детей на прививку. Мы написали запрос в департамент здравоохранения, заказали еще несколько тысяч доз вакцины. Надеемся, что вакцина скоро снова появится в городе», - рассказала главный врач Константиновского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Шишимарева.

На сегодня в Константиновке зафиксировано 5 случаев заболевания корью, среди них один ребенок.