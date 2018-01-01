» » В Луганской области ограничили движение грузового транспорта

В Луганской области ограничили движение грузового транспорта

Вчера, 21:32 citynews.net.ua | Напечатать

 

Из-за интенсивных осадков в виде снега, на территории Донецкой и Луганской областей области значительно затруднено движение транспорта, в связи с чем ограничено движение большегрузного и крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Служба автомобильных дорог в Луганской области вынуждена предупредить руководителей об ограничении движения на автодороге О-130501 «Кременная - Торское» от блокпоста г. Кременная до 9 км + 100м, до полной нормализации дорожного движения на территории Донецкой области.

Полиция обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными, заранее выбирать альтернативный маршрут и по возможности не выезжать в указанном направлении без крайней необходимости.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:51

ПАСЕ признала Россию виновной в массовых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе

Вчера, 21:35

В Константиновке заканчивается вакцина от кори

Вчера, 21:32

В Луганской области ограничили движение грузового транспорта

Вчера, 19:50

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему «министру углепрома ЛНР»

Вчера, 18:29

Штаб АТО констатирует полное соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

Вчера, 18:24

Детский фонд ООН даст Луганской области 4,5 миллиона евро на решение проблем с водой

Вчера, 17:36

Штаб АТО: ДТП в Доброполье произошло из-за погоды

Вчера, 17:29

Хуг заявил о провале попыток провести разминирование и развести силы на Донбассе

Вчера, 16:54

В Донецкой области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

Вчера, 16:47

Северодонецкие школьники ушли на карантин

Вчера, 15:56

С начала года из-за кори госпитализировали почти 1,4 тыс. заболевших

Вчера, 15:04

На Луганщине дорожники не справляются с непогодой

Новости Украины:

Вчера, 18:29

Штаб АТО констатирует полное соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

Вчера, 17:52

Порошенко выступит на экономическом форуме в Давосе

Вчера, 17:30

Первый тендер на 4G в Украине назначен на 26 января

Вчера, 16:59

Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Вчера, 16:27

Запорожский аэропорт возобновил работу

Вчера, 15:54

В Брюсселе открыли совместную миссию Украины при НАТО

Вчера, 15:02

На Кировоградщине охранник супермаркета одним ударом убил бездомного

Вчера, 14:39

В Донецкой области из-за снегопада не работают 28 школ

Вчера, 14:05

Суд отказался закрыть дело об исчезновении украинца Гриба в Беларуси

Вчера, 13:44

В Украине зарегистрированы первые медпрепараты по упрощенной процедуре

Вчера, 12:57

На Киевщине мужчина напал на депутата с муляжом гранаты

Вчера, 12:43

В Киеве маршрутчики подняли стоимость проезда на 20 маршрутах

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 