В Луганской области ограничили движение грузового транспорта

Из-за интенсивных осадков в виде снега, на территории Донецкой и Луганской областей области значительно затруднено движение транспорта, в связи с чем ограничено движение большегрузного и крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Служба автомобильных дорог в Луганской области вынуждена предупредить руководителей об ограничении движения на автодороге О-130501 «Кременная - Торское» от блокпоста г. Кременная до 9 км + 100м, до полной нормализации дорожного движения на территории Донецкой области.

Полиция обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными, заранее выбирать альтернативный маршрут и по возможности не выезжать в указанном направлении без крайней необходимости.