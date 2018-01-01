Детский фонд ООН даст Луганской области 4,5 миллиона евро на решение проблем с водой

Детский фонд ООН даст Луганской области 4,5 миллиона евро на решение проблем с водойСегодня, 18:24
Встреча делегации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с заместителем председателя Луганской облгосадминистрации Вадимом Даниеляном состоялась сегодня, 23 января, передает пресс-служба ведомства.
Руководитель программы по воде, санитарии и гигиены Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в Киеве Себастьян Трюффо рассказал, что в 2018 году ЮНИСЕФ при поддержке правительства Германии планирует увеличить объемы гуманитарной помощи коммунальным предприятиям водоснабжения и водоотведения, а также децентрализованным системам водоснабжения.
Так, для Луганской области выделена гуманитарная помощь в размере 4,5 миллиона евро. Кроме того, ЮНИСЕФ планирует продолжать работать по направлениям водоснабжения, санитарии и гигиены для населения области, пострадавшего в результате боевых действий.