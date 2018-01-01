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Хуг заявил о провале попыток провести разминирование и развести силы на Донбассе

Сегодня, 17:29 citynews.net.ua | Напечатать

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Украины Александр Хуг заявил о провале попыток произвести разминирование на Донбассе.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Отказ от разминирования, а также провал попыток отвести вооружение и развести силы и средства, продолжающаяся подготовка являются сигналами, служащими ранним предупреждением, что стороны готовятся к большему, вместо того, чтобы прекратить насилие", - сообщил он.


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