Хуг заявил о провале попыток провести разминирование и развести силы на Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Украины Александр Хуг заявил о провале попыток произвести разминирование на Донбассе.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Отказ от разминирования, а также провал попыток отвести вооружение и развести силы и средства, продолжающаяся подготовка являются сигналами, служащими ранним предупреждением, что стороны готовятся к большему, вместо того, чтобы прекратить насилие", - сообщил он.