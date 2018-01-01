На Луганщине дорожники не справляются с непогодой

На территории Луганской области значительно ухудшились погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, фиксируется налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см и сильный ветер.

В связи с таким осложнением погодных условий, которые привели к образованию снежных заносов на автомобильных дорогах общего пользования, службы автомобильных дорог не успевают расчищать автодороги. Поэтому спасатели за прошедшие сутки 12 раз помогли водителям, автомобили которых попали в снежную ловушку.

В настоящее время ситуация остается сложной, больше всего страдают от непогоды город Лисичанск, Попаснянский, Сватовский, Марковский районы. Для помощи в буксировке автомобилей на дорогах Луганщины дежурят более 100 спасателей и привлечены 27 единиц специальной техники.