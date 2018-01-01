На шахте «Первомайскугля» загорелся вентилятор вентиляционной системы

На шахте «Карбонит» предприятия «Первомайскуголь» загорелся вентилятор вентиляционной системы.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

«В Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что по ул. Молодежная г. Золотое-2 на территории шахты "Карбонит" ГХК "Первомайскуголь" произошло возгорание вентилятора вентиляционной системы шахты. Пожар ликвидирован. Всех 55 горняков подняли на поверхность», - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших в полицию не поступало.

Добыча угля приостановлено до окончания ремонтных работ. Причина пожара устанавливается.