Украинская сторона возобновила подачу воды с Петровской насосной станции в ЛНР

Украинская сторона возобновила работу Петровской насосной станции.

Об этом сообщило подконтрольное группировке «ЛНР» предприятие «Лугансквода».

«22 января в 10:40 по московскому времени возобновила работу Петровская насосная станция, расположенная на территории Украины. По состоянию на 23 января, специалисты Южного управления ГУП ЛНР "Лугансквода" выполнили необходимые переключения для изменения схемы водоснабжения и готовы принимать воду в резервуары чистой воды для обеспечения водой жителей Славяносербского района», – говорится в сообщении.