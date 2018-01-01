В Украине исключили русский язык из списка предметов для прохождения ВНО

В Украине с 2018 года русский язык исключен из списка предметов для прохождения внешнего независимого оценивания.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, пишет РБК-Украина.

"Русский язык...исключили в связи с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысок. Русский язык стоит в одном ряду среди других языков, которые есть в Украине у коренного населения - в частности, польский, венгерский, румынский, по которым у нас тестирование не происходит. Здесь просто приведено в соответствие с другими языками", - отметил Карандий.

Он также добавил, что в 2018 году абитуриенты смогут сдавать экзамен по 11 предметам общеобразовательного цикла. Основная сессия ВНО, по его словам, должно начаться 22 мая тестированием по математике и продлится до 13 июня, когда состоится ВНО по химии. Дополнительная сессия назначена на 2-11 июля.