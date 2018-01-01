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За сутки в АТО зафиксировано 6 обстрелов

Сегодня, 09:02 citynews.net.ua | Напечатать

На протяжении второй половины прошедших суток, начиная примерно с 17.30, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, тем не менее днем наблюдалась огневая активность боевиков. 

Об этом сообщает прес-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

"В общем, за минувшие сутки, противник 6 раз нарушил режим тишины. Вследствие вражеского минометного обстрела, к сожалению, погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. 

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Троицкого, также неоднократно из минометов и гранатометов обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины возле Луганского. 

А на Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям ВСУ вокруг Новотроицкого.

 "Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска", - добавили в штабе АТО.


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