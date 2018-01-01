За сутки в АТО зафиксировано 6 обстрелов

На протяжении второй половины прошедших суток, начиная примерно с 17.30, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, тем не менее днем наблюдалась огневая активность боевиков.

Об этом сообщает прес-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В общем, за минувшие сутки, противник 6 раз нарушил режим тишины. Вследствие вражеского минометного обстрела, к сожалению, погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Троицкого, также неоднократно из минометов и гранатометов обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины возле Луганского.

А на Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям ВСУ вокруг Новотроицкого.

"Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска", - добавили в штабе АТО.