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23 и 24 января на Луганщине ожидаются сильные осадки

Сегодня, 20:31 citynews.net.ua | Напечатать

23 и 24 января на Луганщине ожидается сильные осадки, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы, а также образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

В области работают 94 единицы специальной и снегоочистительной техники, в запасе 9000 тонн топлива и 12 000 тонн посыпочных материалов. 

В связи со сложной погодной ситуацией в Луганской развернуты пункты обогрева и оказания помощи, а также безотлагательно ведутся работы по очистке и посыпки дорог.


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