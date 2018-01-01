Полиция задержала амфетаминщика из Лисичанска

Правоохранители задокументировали факт сбыта амфетамина 43-летним жителем Лисичанска и задержали дельца. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В дальнейшем, в ходе проведения обысков в автомобиле наркоторговца и в его доме полицейские обнаружили и изъяли амфетамин весом 150 грамм, 300 грамм марихуаны, денежные средства, гранату "Ф-1" и запал к ней.

Мужчина задержан. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".