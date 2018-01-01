Основной канал мобильной связи в Донецкой области восстановлен, однако сеть не работает

Основной канал связи в Донецкой области восстановлен, однако сеть не работает. Наиболее вероятная причина - отсутствие электричества.

Об этом рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан, пишут «Новости Донбасса»

«Основной канал связи восстановлено. Его пропускной способности достаточно для пропуска трафика из Луганской и Донецкой областей. Трафик из Луганска «ходит» без каких-либо ограничений. Ситуация с Донецкой областью остается неизменной. Наиболее вероятная причина - отсутствие электричества», - рассказала Рубан.

По ее словам, для того, чтобы сеть появились, надо восстановить энергоснабжение.

Заявление «ДНР» в компании не комментируют.