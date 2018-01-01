Парубий ответил на критику Кремля о законе по Донбассу

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что украинскую власть не интересует мнение России относительно закона по обеспечению суверенитета в отдельных районах Донбасса. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

«Нас не интересует мнение ни Лаврова, ни Путина относительно украинского законодательства. Агрессор назван агрессором, оккупант назван оккупантом, поэтому нас ни в какой мере не волнует позиция, особенно представителей страны агрессора и оккупанта», – заявил Парубий.

Он отметил, что в принятом законопроекте нет упоминания Минских соглашений.

«Если кто-то и отрицает мирное урегулирование конфликта, то это как раз и есть Россия. Я считаю, они вообще не имеют никакого морального права комментировать украинское законодательство относительно агрессии России», – добавил Парубий.