Украинские врачи 7 часов оперировали российского диверсанта

За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись сечь часов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации», - говорится в сообщении.

Напомним, 19 января в районе Широкино враждебная диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных. Наши защитники заблаговременно заметили продвижение ДРГ. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы.

Украинские бойцы оперативно эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь.