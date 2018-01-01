Порошенко: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору

Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Об этом во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня соборности Украины и 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики заявил Президент Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе Глава государства.

«Мы усвоили уроки. Мы осознали ошибки. Мы не допустим их повторения. Я убежден, нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов отношений власти и оппозиции. Это нужно для того, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри; чтобы пятая колонна не подняла головы; чтобы атаманщина не разрушали основы государственности и демократии», – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что сейчас Украине не будет выполнять пункт Четвертого Универсала о роспуске войска. «Я хочу подчеркнуть, что Украина уже готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление», – заявил он.

«В борьбе с агрессором мы чувствуем мощную поддержку наших международных партнеров. И это - принципиальное положительное отличие сегодняшней ситуации от той, что существовала сто лет назад», – подытожил он.