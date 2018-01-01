Беларусь усиливает охрану границы в направлении Украины

Беларусь усиливает охрану границы в направлении УкраиныСегодня, 14:09
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы Беларуси органами пограничной службы в 2018 году.
Об этом сообщает "БЕЛТА".
Сообщается, что соответствующее решение на охрану госграницы принято с учетом новых элементов обстановки, в частности, усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы.
Кроме того, приоритетными задачами определено предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.