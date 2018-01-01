В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 21 января 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В течение прошедших суток в результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский военнослужащий", - заявил он. Кроме того, Гуцуляк сообщил, что боевики за прошедшие сутки применили против сил АТО минометные системы калибра 120-мм. "Буквально часа не хватило, чтобы эти сутки прошли без единого выстрела и нарушения установленного режима перемирия.

Однако, как это стало здесь горькой традицией, договоренности о прекращении огня на линии разграничения сторон снова нарушили силы захватчика. Поздним вечером, около 23 часов, российско-оккупационные войска сознательно организовали огневую провокацию, грубо нарушив минские соглашения. Они применили по позициям Вооруженных сил Украины минометные системы калибра 120-мм", - добавил Гуцуляк.