» » В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 21 января 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В течение прошедших суток в результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский военнослужащий", - заявил он. Кроме того, Гуцуляк сообщил, что боевики за прошедшие сутки применили против сил АТО минометные системы калибра 120-мм. "Буквально часа не хватило, чтобы эти сутки прошли без единого выстрела и нарушения установленного режима перемирия.

Однако, как это стало здесь горькой традицией, договоренности о прекращении огня на линии разграничения сторон снова нарушили силы захватчика. Поздним вечером, около 23 часов, российско-оккупационные войска сознательно организовали огневую провокацию, грубо нарушив минские соглашения. Они применили по позициям Вооруженных сил Украины минометные системы калибра 120-мм", - добавил Гуцуляк.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:02

Новый председатель ОБСЕ на следующей неделе посетит Донбасс

Сегодня, 17:25

Полиция задержала амфетаминщика из Лисичанска

Сегодня, 16:25

Основной канал мобильной связи в Донецкой области восстановлен, однако сеть не работает

Сегодня, 15:30

Парубий ответил на критику Кремля о законе по Донбассу

Сегодня, 15:28

Украинские врачи 7 часов оперировали российского диверсанта

Сегодня, 14:46

Порошенко: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору

Сегодня, 14:09

Беларусь усиливает охрану границы в направлении Украины

Сегодня, 13:59

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:56

Суды вынесли приговор трем боевикам, двум диверсантам и шпиону «ЛНР»

Сегодня, 12:55

Лавров прокомментировал возможность введения миротворцев на Донбасс в 2018

Сегодня, 12:20

«ДНР» просит Vodafone прислать своих специалистов для ремонта

Сегодня, 11:38

В оккупированный Луганск запустили украинский флаг

Новости Украины:

Сегодня, 18:03

В Сумах СБУ задержала на взятке руководителя отдела Госэкоинспекции

Сегодня, 17:19

Украинец вез в Иран специнформацию о фрегате "Гетман Сагайдачный"

Сегодня, 16:51

В Светлодарской школе обрушилась крыша, занятия отменили

Сегодня, 16:50

Полиция задержала злоумышленников, которые похитили в Киеве мужчину

Сегодня, 16:46

В Одесской области из-за вспышки кори и непогоды продлевают каникулы в школах

Сегодня, 16:22

В одесском порту задержали вооруженных парней

Сегодня, 15:30

Парубий ответил на критику Кремля о законе по Донбассу

Сегодня, 14:48

За прошлый год международную защиту в Польше получили 276 украинцев

Сегодня, 14:07

Киевская ОГА объявила о намерении бороться с незаконными газовыми заправками

Сегодня, 13:59

Порошенко рассказал, что ему подарили «московскую вошь» с разделом о «своих гнидах»

Сегодня, 12:53

В Бердянске ранения получили трое полицейских

Сегодня, 12:43

В Киеве уже 121 человек заболел корью

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 