Лавров прокомментировал возможность введения миротворцев на Донбасс в 2018

Российская Федерация пока не может прогнозировать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе в 2018 году из-за того, что стороны не обсуждают российские предложения.

Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это от нас не зависит. Если бы это зависело от нас, то они уже давно бы там появились… Мешает только одно: никто не хочет начинать конкретно обсуждать наши предложения", - ответил Лавров на вопрос о возможности введения миротворцев на Донбасс в 2018 году. Он также отметил, что стороны пока не предоставили правок к российскому проекту резолюции о миротворцах на Донбассе, но в тоже время настаивает на приоритете минских соглашений.

"Наш проект означает, что минские соглашения незыблемы: часть договоренностей предполагает миссию наблюдателей ОБСЕ, а поскольку она не всегда работает в безопасных условиях, ее надо охранять. Куда бы ни шла эта миссия, с ней должны следовать вооруженные охранники ООН", - добавил Лавров