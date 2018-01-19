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За сутки в АТО зафиксировано 2 обстрела

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на протяжении минувших суток зафиксированы два обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных сил Украины, ни один украинский военнослужащий не пострадал. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

 "Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, поздно вечером, около 23:00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности", - говорится в сообщении. 

Так, на Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге - дважды с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, боевики вели огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского. 

На других участках нарушения режима тишины не зафиксированы.


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