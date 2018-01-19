В Донецкой области на КПВВ обстреляли автобус - 1 человек погиб

В серой зоне в районе населенного пункта Оленевка (Красноармейский район Донецкой области) пострадали двое гражданских лиц.

Как сообщает Государственная пограничная служба со ссылкой на очевидцев, в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса пострадали в результате обстрела или поражения осколками от срабатывания неизвестного взрывного устройства.

Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются, информация уточняется.

В то же время пророссийские СМИ заявили об обстреле автобуса в «серой зоне» в районе КПВВ «Оленевка» со стороны украинских военных.

В штабе АТО опровергли обвинения и заявили, что автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате обстрела один человек погиб, еще один - получил ранения.