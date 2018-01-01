Боевики активизировали обстрелы на Луганском направлении

Пророссийские боевики на Донбассе в течение 19 января 2018 года активизировали обстрелы на Луганском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что оккупационные войска за день совершили два обстрела позиций Вооруженных сил Украины. "На Луганском направлении, еще посреди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и нарушил режим прекращения огня в районе Луганского. Вблизи этого населенного пункта боевики вели огонь из 82-мм минометов. Также у Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия. На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано", - говорится в сообщении.