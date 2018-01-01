ОБСЕ констатировала резкое обострение боевых действий на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подсчитала, что на прошлой неделе количество обстрелов на Донбассе выросло на 70%. В 371 случае применялось тяжелое вооружение, тогда как за первую неделю 2018 года таких случае было всего шесть.

"На протяжении прошлой недели ситуация с безопасностью на востоке Украины снова ухудшилась. СММ ОБСЕ зафиксировала почти 6500 нарушений прекращения огня, что почти на 70% больше, чем на предыдущей неделе", - заявил первый заместитель главы СММ Александр Хуг на брифинге в пятницу.

По наблюдениям СММ ОБСЕ, никакого прогресса по отводу сил и средств от линии разграничения на прошлой неделе не было. Наоборот, наблюдатели заметили, что вдоль фронта появляются новые траншеи. "Кажется, стороны готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению", - сказал Хуг.