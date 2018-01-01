«Оппоблок» заблокировал подписание закона по Донбассу

Представители парламентской фракции «Оппозиционный блок» зарегистрировали проект постановления об отмене принятого Верховной Радой закона об обеспечении суверенитета Украины на наподконтрольной части Донбасса.

Проект постановления об отмене решения парламента внесли сопредседатели фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также депутат от этой фракции Михаил Папиев.

Согласно регламенту парламента, до рассмотрения депутатами проекта постановления об отмене принятого ранее решения председатель Верховной Рады не может подписать проголосованную законодательную инициативу.

Таким образом, председатель Рады Андрей Парубий сможет подписать закон только в феврале, потому что сегодня была закрыта седьмая сессия парламента. Новая сессия будет открыта 6 февраля.