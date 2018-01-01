Украина и Венгрия могут ввести совместный пункт пропуска

Правительственные делегации Украины и Венгрии провели переговоры о введении общего пункта пропуска украинской-венгерской государственной границе.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. Отмечается, что переговоры проходили в течение 17-18 января 2018 в пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань".

"Стороны обсудили перспективы введения совместного контроля на украинском-венгерской государственной границе, а также открытие пункта пропуска" Большая Паладь-Надьгодош", где будет введен совместную проверку контролирующими органами обеих стран", - говорится в сообщении.

Также обсуждены практические шаги для начала такого контроля в совместном пункте пропуска на венгерской территории. Кроме того, пограничниками подтверждена готовность с 1 февраля 2018 изменить режим функционирования пункта пропуска для автомобильного сообщения "Звонково-Лонья", увеличив время его работы на 3:00 (7.00 до 18.00) по центральноевропейскому времени.