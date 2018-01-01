Пожилая женщина сломала ногу неподалеку КПВВ в Станице Луганской

Пожилая женщина сломала ногу, упав на дороге неподалеку блокпоста украинских силовиков, расположенного к северу от моста в Станице Луганской.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 18 января.

«Возле подконтрольного правительству блокпоста, расположенного к северу от моста, члены патруля СММ оказали неотложную медицинскую помощь женщине (в возрасте 70–80 лет), которая поскользнулась на дороге. По оценке наблюдателей, у нее был перелом правого бедра. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям перенесли женщину на носилках к разрушенной части моста, после чего члены "ЛНР" доставили ее в пункт Международного комитета Красного Креста (МККК). Вскоре туда приехала машина скорой помощи из неподконтрольных правительству районов Луганской области», – сказано в отчете.