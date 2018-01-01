В зоне АТО за сегодня не зафиксировали вооруженных провокаций

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение 18 января 2018 года не было зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что сегодняшний день в зоне проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня, а по состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

"Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и покоя и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутого на заседании трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время проведения инженерных работ травму получил один военный. Пострадавшего доставили в военный госпиталь и оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.