Водителей Луганщины призывают звонить в Службу автодорог при возникновении ЧП на дорогах

С ухудшением погодных условий в Луганской области осадки и сильный ветер привели к образованию снежных заносов на автомобильных дорогах общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Дорожники Луганщины работали на таких направлениях: филиал «Старобельская ДЭУ» — на автодороге Т-1302 (72-93 км), филиал «Троицкий райавтодор» — на автодорогах Т1313 (6-9 км) и Р-66 (24-26 км) , филиал «Беловодский райавтодор» — на Н-26 (253-254 км) и Т-1314 (52-54 км), Лисичанский филиал — Р-66 (155-165 км), «Новоайдарский райавтодор» — на О-13 -0-90, Т-13-06 и Н-26.

Для ликвидации последствий непогоды на дороги вышла мощная снегоуборочная техника — комбинированные дорожные машины, тракторы и другие механизмы.

Работы продолжились посыпкой опасных участков, спусков и подъемов. В первую очередь, они велись на дорогах государственного значения. Специальная техника присоединилась к обработке дорожного полотна противогололедными средствами, песчано-соляной смесью.

Благодаря оперативному реагированию на сложные условия всех задействованных служб проезд на дорогах Луганщины обеспечен.

Следует отметить, что при Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Луганщине. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам диспетчера в Луганской области: +380 (6452) 4-11-25, +38 (050) 305-16-49.

Также Служба автомобильных дорог в Луганской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не создавать помех в работе снегоуборочной техники, быть внимательными в местах проведения работ, соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.