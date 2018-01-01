На КПВВ «Гнутово» изъяли партию сигарет

На КПВВ «Гнутово» военнослужащие Донецкого пограничного отряда в ходе осмотра автомобиля обнаружили почти 600 пачек контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

«Вчера (17 января, – ред.) в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" пограничники Донецкого отряда совместно с взаимодействующими органами при осмотре транспортного средства обнаружили почти 600 пачек контрабандных сигарет. Гражданин Украины пытался скрыть курево в конструктивных особенностях автомобиля, а именно – в арках колес под подкрылками. Нарушитель передан в установленном порядке сотрудникам Национальной полиции», – сообщила Карпиленко.