Украина признала две справки ОРДЛО

В принятом сегодня законе о Донбассе учтена поправка о признании Украиной документов, подтверждающих факт рождения и смерти человека, которые выданы органами оккупационных администраций РФ в ОРДЛО.

Об этом сообщил у себя в Facebook автор поправки, народный депутат Мустафа Найем.

"Дело в том, что сейчас молодым родителям и родственникам умерших на оккупированных территориях, которые хотят получить документы украинского образца, приходится подтверждать рождение и смерть в судебном порядке. Сама по себе процедура абсурдна - возможности реально проверить эти факты у украинских судов нет", - подчеркнул нардеп.

По его словам, "очевидно", что новорожденного и тело умершего в суд никто не везет.

"Провести анализы, экспертизу и опросить свидетелей на территории ОРДЛО у нас нет. С другой стороны международная практика состоит в том, что признание медицинских справок, подтверждающих факт рождения или смерти, ни в одном конфликте не считались признанием или легализацией оккупационного режима", - сказал Найем.

Он добавил, что практика Европейского суда по правам человека указывает, что незаконность и недействительность правовых актов оккупационных режимов не распространяется на документы о рождения и смерти человека