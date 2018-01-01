В Украине проведут военные учения совместно с Хорватией

В Украине запланировали проведение совместных с Хорватией военных учений.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается, Полторак поблагодарил Пленковича за поддержку украинского народа и бескомпромиссную позицию. «Уверен, что при вашей непосредственной поддержке оборонные ведомства Украины и Хорватии будут сотрудничать еще лучше, – подчеркнул он.

Также, в рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран. «В дальнейшей перспективе мы запланировали проведение совместных военных учений с привлечением хорватских военных и надеемся на вашу поддержку. В Украине работает много инструкторов от стран Альянса, на полигонах учат наших военнослужащих, и мы очень бы хотели изучать опыт Хорватии, которой также пришлось вести боевые действия на территории страны, ведь считаем этот опыт уникальным», – отметил глава оборонного ведомства Украины.

Кроме того, Степан Полторак встретился с Министром обороны Хорватии Дамиром Крстичевичем. Глава хорватского ведомства выразил готовность поделиться военным опытом с Украиной. «Мы готовы делиться своим опытом построения армии и реформ. Мы и сейчас находимся в состоянии модернизации и трансформации накопленного опыта, ведь не имеем права стоять на месте и работаем над построением современной мощной армии, которая всегда должна быть готова реагировать на все вызовы и угрозы, чтобы защитить нашу страну, если возникнет такая необходимость», ­– заверил Дамир Крстичевич.