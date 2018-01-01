Представитель мобильного оператора Vodafone сообщил, когда будет возобновлена услуга в ОРДЛО

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека заслушивает представителя мобильного оператора Vodafone о причинах прекращения услуг связи на территории ОРДЛО. Об этом сообщил Богдан Крикливенко в Facebook.

В сообщении указано, что представитель оператора поделился эксклюзивной информацией, что удалось получить доступ к месту повреждения кабеля на оккупированных территориях, и в 12:00 часов 18.01.2018 единственный мобильный оператор для 2 млн абонентов возобновит поставку услуги