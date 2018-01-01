В Луганской области за работу на боевиков осудили полицейского

Двое украинцев в Луганской области осуждены по статье о создании террористической организации: в Лисичанске 8 лет получил житель Луганска, который воевал на стороне боевиков, а в Северодонецке к 3 годам лишения свободы приговорен бывший полицейский - информатор террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Луганска в 2014 году присоединился к боевикам. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО, а также был одним из руководителей так называемой "военной комендатуры" боевиков.

В конце 2016 года сотрудники СБУ задержали террориста при попытке проникнуть на подконтрольную украинской власти территорию с целью разведывательно-диверсионной деятельности.

Суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Также Северодонецкий городской суд приговорил к заключению бывшего сотрудника одного из подразделений управления Нацполиции Луганской области, который работал на боевиков.

Оперативники спецслужбы разоблачили майора полиции, который передавал террористам информацию о личном составе и транспортных средствах подразделений полиции, блокпостах сил АТО, а также служебные документы с грифом "секретно".

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК, и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.